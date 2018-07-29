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Ушел из жизни Юрий Шундров, начинавший спортивную карьеру в пензенском «Дизелисте»

10:14 | 29.07.2018 | Спорт

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Киев, 29 июля 2018. PenzaNews. Мастер спорта СССР Юрий Шундров, который начинал карьеру вратаря в пензенском «Дизелисте» в 1970-е годы, скончался в возрасте 62 лет в Киеве.

Ушел из жизни Юрий Шундров, начинавший спортивную карьеру в пензенском «Дизелисте»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как отметили в Минспорте Пензенской области, известие о его смерти потрясло всю хоккейную общественность.

«Юрий Шундров — легенда пензенского хоккея. Любим. Помним. Скорбим», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В качестве игрока Юрий Шундров выступал за пензенский «Дизелист» и киевский «Сокол». В составе второй команды завоевал «бронзу» чемпионата СССР в сезоне 1984–1985 годов.

В чемпионате СССР, а позднее в чемпионате России выступал за воскресенский «Химик».

В 1994 году вернулся в «Сокол», в составе которого дважды становился чемпионом Украины — в 1995 и 1997 годах.

Провел два матча за сборную СССР, пропустив две шайбы. Также на его счету 23 матча за сборную Украины, в том числе на чемпионатах мира.

В 1998 году он был признан лучшим вратарем второго дивизиона чемпионата мира.

С 2011 по 2013 годы был тренером вратарей московского ЦСКА. Также в этой должности работал в магнитогорском «Металлурге» — с 2008 по 2010 годы, ХК «Сочи» — с 2014 по 2017 годы.

С 2006 по 2008 годы и с 2010 по 2011 годы входил в тренерский штаб сборной Украины.

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