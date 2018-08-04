Пензенские участники форума «iВолга» победили в фестивале ГТО Спорт

Самара, 4 августа 2018. PenzaNews. Представители Пензенской области заняли первое место в фестивале физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди участников окружного молодежного форума «iВолга», который завершился в Самарской области.

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В составе команды выступили Дмитрий Федоров, Дмитрий Марин, Илья Морозов, Надежда Воронкина, Ольга Баулина и Владлена Хуртова. Они набрали 1 тыс. 656 баллов.

Второе место среди 14 команд с результатом 1 тыс. 652 очка заняли представители Удмуртии, а третье — участники из Самарской области, выступление которых судьи оценили на 1 тыс. 508 баллов.

Комментируя ИА «PenzaNews» итоги, капитан пензенской команды по сдаче норм ГТО Дмитрий Марин отметил, что испытания проводились в два дня: в первый — бег на 60 метров и метание гранаты, а во второй — подтягивания или отжимания, подъем туловища из положения лежа, наклон вперед и прыжки в длину.

По его словам, две девушки из команды заняли высшие места по отжиманиям в личном зачете, а двое юношей показали первый и третий результат в подъеме туловища.

«Было довольно-таки тяжело занять первое место. […] Отрыв был минимальный от ближайшего соперника», — пояснил собеседник агентства.