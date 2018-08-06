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Анастасия Фесикова поделилась эмоциями от удачного выступления на ЧЕ

16:19 | 06.08.2018 | Спорт

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Пенза, 6 августа 2018. PenzaNews. Воспитанница центра спортивной подготовки Пензенской области Анастасия Фесикова, которая после долгого перерыва в карьере завоевала «серебро» чемпионата Европы в Глазго на дистанции 50 метров на спине, поделилась эмоциями от своего удачного выступления.

Анастасия Фесикова поделилась эмоциями от удачного выступления на ЧЕ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«10 лет прошло с моего прошлого чемпионата Европы. Столько всего произошло за эти годы... Я рада, что смогла преодолеть все и завоевать это «серебро», еще и с новым рекордом России», — написала пловчиха в своем аккаунте в Instagram, пояснив, что ей удалось «перешагнуть через саму себя 9-летней давности».

«Приятно ощущать в себе вторую молодость. Спасибо всем огромное за веру, поддержку и теплые слова. Мы еще поборемся», — добавила Анастасия Фесикова.

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