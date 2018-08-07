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Стоимость билетов на «Кубок «Дизеля» будет зависеть от участников конкретного матча

16:45 | 07.08.2018 | Спорт

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Пенза, 7 августа 2018. PenzaNews. Стоимость билетов на матчи ежегодного предсезонного хоккейного турнира «Кубок «Дизеля», который пройдет в Пензе с 8 по 12 августа, будет варьироваться в зависимости от того, какие команды выйдут на лет.

Стоимость билетов на «Кубок «Дизеля» будет зависеть от участников конкретного матча

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе клуба «Дизель», на игры с участием хозяев состязаний они обойдутся в 200 рублей.

«Для детей в возрасте до 14 лет вход на трибуны будет бесплатным», — отметили в команде.

В пресс-службе добавили, что также болельщики смогут свободно пройти на игры без участия пензенского «Дизеля».

За победу в «Кубке «Дизеля» в 2018 году поборются пять команд — пензенский «Дизель», «Рязань», «Саров», орский «Южный Урал» и казанский «Барс».

8, 9 и 10 августа матчи будут проходить в 13.00 и 19.00, 11 и 12 августа — в 12.00 и 17.00.

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