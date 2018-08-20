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Светлана Хоркина приедет в Пензу на закрытие Спартакиады молодежи России

12:52 | 20.08.2018 | Спорт

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Пенза, 20 августа 2018. PenzaNews. Вице-президент Федерации спортивной гимнастики РФ, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина станет почетным гостем церемонии закрытия IV летней Спартакиады молодежи России, которая состоится в Пензе в предстоящий вторник, 21 августа. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Светлана Хоркина приедет в Пензу на закрытие Спартакиады молодежи России

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Также официальное мероприятие посетит директор ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва» Константин Вырупаев.

Планируется, что церемония закрытия начнется во дворце спорта «Буртасы» в 15.00.

Согласно сведениям Минспорта РФ, всего в соревнованиях спартакиады приняли участие около 9 тыс. человек из 81 региона, в том числе свыше 7 тыс. спортсменов, а также тренеры и другие сопровождающие лица.

По данным на 14 августа, завершились 52 спортивные дисциплины программы из 56 «зачетных».

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