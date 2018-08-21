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В Пензе прошла церемония закрытия IV летней Спартакиады молодежи России

17:29 | 21.08.2018 | Спорт

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Пенза, 21 августа 2018. PenzaNews. Церемония закрытия IV летней Спартакиады молодежи России прошла на базе дворца спорта «Буртасы» в Пензе во вторник, 21 августа.

В Пензе прошла церемония закрытия IV летней Спартакиады молодежи России

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Обращаясь к собравшимся, директор ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва» Константин Вырупаев пожелал, чтобы участники состязаний запомнили их надолго.

В свою очередь глава Минспорта Пензенской области Григорий Кабельский обратил внимание на то, что представители региона на протяжении последних двух месяцев сделали немало для того, чтобы создать комфортные условия для атлетов.

«К нам в город приехали свыше 6 тыс. спортсменов. Более 1,5 тыс. судей обслуживали это мероприятие. Мы провели из 56 зачетных видов спорта 31 соревнование. Хочется сказать, что […] мы сделали это мероприятие на «отлично», — отметил он.

Григорий Кабельский также сообщил, что сборная Пензенской области впервые стала лучшей во второй группе.

«Я поздравляю всех спортсменов и тренеров», — добавил министр.

Также к присутствующим обратилась двукратная олимпийская чемпионка, главный судья IV летней Спартакиады молодежи России Светлана Хоркина.

«Этого праздника хочется еще, но пора заканчивать. […] Спасибо вам всем большое. IV летняя Спартакиада молодежи России – 2018 объявляется закрытой», — сказала она.

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