В центре Пензы 9 сентября состоятся показательные выступления спортсменов Спорт

Пенза, 25 августа 2018. PenzaNews. Акция, в рамках которой запланированы показательные выступления представителей спортшкол и учреждений дополнительного образования Пензы, состоится в центре города в воскресенье, 9 сентября.

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Интерактивные площадки будут организованы на улице Московской от улицы Кураева до улицы Максима Горького с 11.00 до 17.00.

Желающие смогут получить полную информацию о представленных видах спорта и записаться в наиболее понравившуюся школу или секцию, сообщает пресс-служба мэрии.

В воскресенье, 2 сентября, на Юбилейной площади Пензы также состоится презентация спортивных школ, федераций, физкультурно-оздоровительных комплексов и спортсооружений.

Запланированы показательные выступления авиамоделистов, мотогонщиков, картингистов, фехтовальщиков, спортсменов на лыжероллерах и роликах, представителей восточных боевых единоборств и других направлений.