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Белозерцев принял участие в открытии спортплощадки, построенной «Мираторгом»

19:27 | 29.08.2018 | Спорт

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Орел, 29 августа 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, который находится с официальным визитом на своей малой родине — в Орловской области, принял участие в церемонии открытия многофункциональной спортивной площадки в поселке Шаблыкино, оборудованной на средства холдинга «Мираторг».

Белозерцев принял участие в открытии спортплощадки, построенной «Мираторгом». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Обращаясь к собравшимся, он отметил успехи региона в строительстве спортивных объектов в сельской местности.

На память о значимом событии Иван Белозерцев вручил директору школы имени А.Т. Шурутова Нине Бурилиной символический хрустальный футбольный мяч.

Как сообщает пресс-служба администрации Орловской области, именно вблизи этой школы находится новая спортплощадка. Планируется, что там будут проходить уроки физкультуры, а также межрайонные соревнования.

Объект включает в себя футбольное поле, хоккейный корт, который летом может использоваться как баскетбольная площадка, волейбольную площадку, яму для прыжков в длину и зону для занятий уличной гимнастикой.

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