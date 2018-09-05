Капитаном пензенского «Дизеля» стал Александр Тарасов Спорт

Пенза, 5 сентября 2018. PenzaNews. Нападающий Александр Тарасов стал капитаном пензенского «Дизеля», выступающего в чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Об этом сообщил тренер команды Алексей Ваулин.

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«Он считается местным воспитанником, уже старожилом пензенского «Дизеля», поэтому и выбрали. Да и качества, характер — парень играет всегда до конца, ведет за собой команду», — прокомментировал он решение в ходе пресс-конференции в спортивно в среду, 5 сентября.

По словам наставника команды, также в качестве капитана рассматривался Денис Бельский, однако он получил небольшую травму

В свою очередь Александр Тарасов отметил, что очень рад оказанному доверию.

«Хочу повести команду за собой, брать на себя большую ответственность и стараться помочь всем, чем смогу. […] Задача минимальная попасть в плей-офф, а там как карта ляжет», — сказал он.

Капитан «Дизеля» также отметил, что не сомневается в своих помощниках — Давиде Думбадзе и Максиме Зюзякине.

Первый матч в новом качестве для Александра Тарасова состоится с командой «Горняк» из города Учалы в СЗК «Дизель-Арена» в четверг, 6 сентября, 19.00.