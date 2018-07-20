Денис Бельский выразил готовность стать капитаном пензенского «Дизеля» Спорт

Пенза, 20 июля 2018. PenzaNews. Защитник Денис Бельский, вернувшийся в «Дизель» после сезона в «Мордовии», выразил готовность стать капитаном пензенского профессионального клуба, выступающего в чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).

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«Готов стать капитаном «Дизеля». […] Где-то поддерживать, где-то подсказывать. Буду подгонять, ведь для меня клуб больше, чем команда», — пояснил он.

Денис Бельский отметил, что в составе пензенской команды осталось мало игроков, с кем ему довелось готовиться к старту чемпионата в 2017 году.

При этом, по мнению хоккеиста, формирование команды преимущественно из местных спортсменов не просто разумно, а является «лучшим вариантом развития любого клуба».

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«Местные игроки будут играть не только ради зарплат, а выйдут на лед и отдадут себя без остатка. Кровь у них течет по жилам «желто-синяя». Эти ребята точно будут выходить на лед только ради побед», — цитирует Дениса Бельского пресс-служба клуба.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», расширенный список «Дизеля» включает в себя 33 хоккеистов. В настоящий момент они находятся на сборах в Заречном.

Главным тренером профессионального хоккейного клуба «Дизель» в сезоне 2018–2019 годов стал бывший наставник пензенской молодежной команды «Дизелист» Алексей Ваулин.