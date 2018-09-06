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Под Пензой состоится турслет памяти Татьяны Мартыненко

08:50 | 06.09.2018 | Спорт

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Пенза, 6 сентября 2018. PenzaNews. Региональный слет юных туристов, посвященный памяти почетного гражданина Пензенской области, ветерана Великой Отечественной войны, педагога Татьяны Мартыненко, состоится на базе детского оздоровительного лагеря «Радуга» на Светлой поляне с 6 по 8 сентября.

Под Пензой состоится турслет памяти Татьяны Мартыненко

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Ожидается, что в нем примут участие более 200 юных туристов, представляющих различные образовательные организации.

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В спортивной программе предусмотрены командные соревнования на полосе препятствий, прохождение контрольно-туристского маршрута, состязания по видам «Ориентирование по выбору», «Туристская техника», «Техника водного туризма» и «Туристский триал (вело)».

Кроме того, запланирована конкурсная программа. В частности, школьники покажут навыки походной кухни и знание родного края, а также представят свои команды.

Во все дни слета будет оцениваться организация быта, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.

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