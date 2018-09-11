Пензенский «Дизель» потерпел третье поражение подряд Спорт

Пенза, 11 сентября 2018. PenzaNews. Пензенский клуб «Дизель» потерпел третье поражение подряд, уступив курганскому «Зауралью» со счетом 1:2 в домашнем матче, состоявшемся в рамках регулярного чемпионата «Высшей хоккейной лиги – Кубке Шелкового пути» сезона 2018–2019 годов вечером в минувший понедельник, 10 сентября.

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Хозяева льда начали игру агрессивно. Подопечные Алексея Ваулина выстояли в меньшинстве, а когда получили преимущество, сумели реализовать момент — отличился Владислав Барулин.

Однако второй период остался за гостями. Шайбы в пензенские ворота отправили Александр Черников и Камиль Шиафотдинов.

Согласно сведениям, размещенным на официальном сайте «Дизеля», на матче присутствовали менее 1 тыс. болельщиков.

После трех проведенных игр команда не заработала ни одного очка. Она располагается на 27 строчке турнирной таблицы.

Следующий матч «Дизель» вновь проведет в Пензе — 12 сентября его соперником станет «Челмет».