Открытый бассейн в Пензе закроют примерно на месяц Спорт

Пенза, 12 сентября 2018. PenzaNews. Открытый плавательный бассейн училища олимпийского резерва, расположенный в микрорайоне Ахуны города Пензы, будет закрыт примерно на 30–40 дней начиная с четверга, 20 сентября, в связи с проведением планового ремонта. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил заведующим спортобъектом Сергей Харитоник.

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«Будет восстановлена система дозации химреагентов, и переделана система фильтрации — заново модернизирована», — пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что целевые денежные средства на это выделены из бюджета Пензенской области.

«По тендеру выиграла фирма «Аквалайф», пензенская. Они сейчас просматривают проект и ждут поставки оборудования. В районе 20 числа как раз мы сливаем [воду], и они приступают к ремонтным работам», — пояснил заведующий бассейном.

Сергей Харитоник уточнил, что параллельно с этим будет проводиться ежегодное техническое обслуживание.

«Сливаем бассейн, чистим чашу и заполняем свежей водой», — добавил он.