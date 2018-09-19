Областные соревнования по туризму среди школьников в Пензе стартуют 21 сентября Спорт

Пенза, 19 сентября 2018. PenzaNews. Областные соревнования по спортивному туризму среди учащихся в дисциплине «Дистанция-пешеходная» состоятся в Пензе 21–23 сентября.

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В них примут участие команды муниципальных образований, школ, подростковых клубов и секций. К дистанции будут допущены учащиеся от 10 лет.

На пешеходных маршрутах II и III класса спортсмены будут соревноваться в личном зачете и в группах по четыре человека. Участникам предстоит, используя специальное туристское снаряжение и навыки преодоления естественных препятствий, организовать переправы, осуществить спуски и подъемы.

По результатам соревнований лучшие спортсмены будут отобраны в сборную команду Пензенской области, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.