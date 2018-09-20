В Пензе пройдет всероссийский турнир по художественной гимнастике «Юные грации» Спорт

Пенза, 20 сентября 2018. PenzaNews. Всероссийские открытые соревнования «Юные грации» по художественной гимнастике пройдут во дворце спорта «Буртасы» в Пензе с 24 по 27 сентября.

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Участие в турнире примут более 250 гимнасток в возрасте от 9 до 15 лет из 22 городов, представляющих всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо», в числе которых 55 пензенских гимнасток-личниц и три команды, выступающие в групповых упражнениях.

«Соревнования пройдут в трех возрастных категориях — по программам кандидатов в мастера спорта, первого и второго разрядов — как в личных видах, так и в групповых упражнениях. Соревнования в личном первенстве и в групповых упражнениях проводятся по программе многоборья», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе по организации спортивно-массовых мероприятий спортшколы по гимнастике имени Н.А. Лавровой.