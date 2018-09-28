Пензенский «Дизель» одержал победу после двух поражений в Китае Спорт

Пенза, 28 сентября 2018. PenzaNews. Пензенский «Дизель», опустившийся на последнюю строчку турнирной таблицы после двух поражений в Китае, одержал победу над «Торпедо» из Казахстана в первом матче домашней серии в рамках регулярного чемпионата «Высшей хоккейной лиги – Кубке Шелкового пути» сезона 2018–2019 годов.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

За первые 5 минут две шайбы забросили пензенские хоккеисты Владислав Волков и Данил Савунов, дебютировавший в ВХЛ. Затем соперникам, которые за сезон не потерпели ни одного поражения в основное время, удалось отыграться.

После этого год забил Максим Зюзякин, но на него ответил капитан «Торпедо» Александр Шин. Победу пензенцам на 44-й минуте встречи принес Максим Колмыков.

Финальный свисток зафиксировал победу «Дизеля» со счетом 4:3.

Комментируя итоги, главный тренер «Торпедо» Мисхат Фахрутдинов отметил, что хозяева льда преподали гостям хороший урок.

«Наша команда оказалась просто не готова к данной игре. На лицо недооценка соперника», — сказал он.

В свою очередь наставник «Дизеля» Алексей Ваулин поблагодарил команду за победу в сложном матче.

«Хорошо восстановились после тяжелой поездки в Китай, но пропускаем легкие голы из-за своих индивидуальных ошибок. С этим надо бороться, будем разбираться. Пропускать по три шайбы за игру нельзя», — цитирует главного тренера пресс-служба клуба.

Таким образом, после семи игр «Дизель» поднялся на 26 строчку турнирной таблицы с четырьмя очками.

Следующий матч пензенская команда проведет с «Сарыаркой» из Караганды в предстоящую субботу, 29 сентября. Игра начнется в 17.00.