В Пензе «Дизель» с крупным счетом уступил «Сарыарке» Спорт

Пенза, 30 сентября 2018. PenzaNews. Пензенский «Дизель» проиграл «Сарыарке» из Караганды со счетом 2:5 во втором матче домашней серии в рамках регулярного чемпионата «Высшей хоккейной лиги – Кубке Шелкового пути» сезона 2018–2019 годов, который состоялся в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» в субботу, 29 сентября.

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«Дизель» с первых минут прижал соперника к воротам, создавая один опасный момент за другим, но забить ни одной шайбы в стартовом отрезке не смог. Во второй половине периода гостям удалось отодвинуть игру на сторону соперников.

Затем после грубых ошибок «Дизеля» в обороне Айрат Зиазов и Исаак Валицкий обеспечили «Сарыарке» комфортное преимущество. На 33-й минуте встречи гости закинули третью шайбу в ворота пензенцев.

На 50-й минуте Константин Соколов после точной передачи Олега Ломако оформил дубль. Счет голам «Дизеля» открыл Данил Макаров.

В концовке соперники обменялись взятиями ворот. Сначала нападающий «Сарыарки» Владислав Никулин реализовал двойное численное преимущество. За 1,5 минуты до финальной сирены на его гол ответил форвард «Дизеля» Никита Демин, сообщает пресс-служба клуба.

Таким образом, после восьми игр пензенская команда находится на 27-м месте турнирной таблицы с четырьмя очками.

Следующую встречу «Дизель» проведет с московской «Звездой» в предстоящий понедельник, 1 октября.