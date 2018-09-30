EN
15:52:14 Воскресенье, 30 сентября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе «Дизель» с крупным счетом уступил «Сарыарке»

10:57 | 30.09.2018 | Спорт

Печать

Пенза, 30 сентября 2018. PenzaNews. Пензенский «Дизель» проиграл «Сарыарке» из Караганды со счетом 2:5 во втором матче домашней серии в рамках регулярного чемпионата «Высшей хоккейной лиги – Кубке Шелкового пути» сезона 2018–2019 годов, который состоялся в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» в субботу, 29 сентября.

В Пензе «Дизель» с крупным счетом уступил «Сарыарке». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Дизель» с первых минут прижал соперника к воротам, создавая один опасный момент за другим, но забить ни одной шайбы в стартовом отрезке не смог. Во второй половине периода гостям удалось отодвинуть игру на сторону соперников.

Затем после грубых ошибок «Дизеля» в обороне Айрат Зиазов и Исаак Валицкий обеспечили «Сарыарке» комфортное преимущество. На 33-й минуте встречи гости закинули третью шайбу в ворота пензенцев.

На 50-й минуте Константин Соколов после точной передачи Олега Ломако оформил дубль. Счет голам «Дизеля» открыл Данил Макаров.

В концовке соперники обменялись взятиями ворот. Сначала нападающий «Сарыарки» Владислав Никулин реализовал двойное численное преимущество. За 1,5 минуты до финальной сирены на его гол ответил форвард «Дизеля» Никита Демин, сообщает пресс-служба клуба.

Таким образом, после восьми игр пензенская команда находится на 27-м месте турнирной таблицы с четырьмя очками.

Следующую встречу «Дизель» проведет с московской «Звездой» в предстоящий понедельник, 1 октября.

Загрузка...
Читайте также
При ремонте дорог в Пензе будут учитывать водоотведение и создание парковок Мэр Пензы поздравил с праздником машиностроителей
В пензенской библиотеке к 100-летию комсомола открыта выставка значков На площади Ленина в Пензе уложено 10% плитки
Жительница Пензы лишилась сбережений, пытаясь устроиться сиделкой Тепло в дома в районе улицы Чкалова в Пензе поступит ко 2 октября
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама