Пензенский «Дизель» поражением завершил домашнюю серию матчей Спорт

Пенза, 4 октября 2018. PenzaNews. Пензенский «Дизель» потерпел поражение со счетом 4:5 от «Химика» из Воскресенска в заключительном матче домашней серии в рамках регулярного чемпионата «Высшей хоккейной лиги – Кубке Шелкового пути» сезона 2018–2019 годов, который состоялся в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» вечером в минувшую среду, 3 октября.

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Счет на 30-й секунде открыл нападающий пензенского клуба Александр Тарасов. После удаления одного игрока «Дизеля» цифры на табло сравнял Владимир Дьяченко. За минуту до конца первого периода Никита Демин вывел команду хозяев вперед, однако Илья Коренев успел восстановить равенство — 2:2.

Во втором игровом отрезке Максим Зюзякин забросил третью шайбу в ворота соперников, но спустя 32 секунды счет вновь выровнялся.

Результатом командных усилий «Химика» стала заброшенная шайба Вадима Шутова, воспользовавшегося ошибкой Артема Лесникова. За шесть минут до конца третьего периода Виталий Люлько на пятачке подставил клюшку после броска Андрея Корабейникова, забив гол.

После удаления молодого защитника «Дизеля» Дмитрия Киселева гости смогли реализовать большинство, завершив игру со счетом 4:5, сообщает пресс-служба профессионального хоккейного клуба.

Таким образом, после 10 игр пензенская команда опустилась на 26-ю строчку турнирной таблицы с шестью очками в своем активе. Следующий матч «Дизель» проведет на выезде 9 октября с ижевской «Ижсталью».