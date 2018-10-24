ЦСК ВВС обыграл пензенский «Дизель» в овертайме Спорт

Пенза, 24 октября 2018. PenzaNews. Самарский клуб ЦСК ВВС одержал победу над пензенским «Дизелем» со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата «Высшей хоккейной лиги – Кубке Шелкового пути» сезона 2018–2019 годов, состоявшемся в Самаре.

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Счет в игре, состоявшейся в минувший вторник, 23 октября, во втором периоде открыл 17-летний пензенский нападающий Данил Савунов.

Хозяева льда ответили на это лишь в концовке встречи — отличился Тимур Булатов.

Победную точку ЦСК ВВС поставил в овертайме. Шайбу забил Рафаэль Бикмулин.

По итогам матча «Дизель» заработал одно очко, а всего в его активе их 14 после 16 проведенных игр. Команда опустилась на 23 строчку турнирной таблицы.

Следующая встреча пройдет в Тольятти 25 октября с местной «Ладой».