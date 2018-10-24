Спортсменов из Пензы наградили в Совфеде по итогам Спартакиады молодежи России
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Пенза, 24 октября 2018. PenzaNews. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и министр спорта РФ Павел Колобков вручили награды победителям IV летней Спартакиады молодежи России, по итогам которой сборная Пензенской области стала лучшей в группе регионов с численностью населения до 2 млн. человек, завоевав пять золотых, шесть серебряных и семь бронзовых медалей.
Фото: Council.gov.ru
Чествование победителей из разных регионов страны прошло в стенах верхней палаты российского парламента в Москве в среду, 24 октября.
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Как сообщает пресс-служба регионального правительства, Пензенскую область на мероприятии представляли гимнастка Елизавета Володина, велогонщица Ирина Афремова, а также прыгуны в воду Ксения Гуранова, Валерия Белова и Ирина Асташкина.
С высокими результатами их поздравили выдающиеся спортсмены Татьяна Покровская, Алексей Мишин и Вячеслав Фетисов.
Принимая благодарность за организацию отдельных этапов соревнований, министр физкультуры и спорта области Григорий Кабельский напомнил, что Пенза была центром проведения состязаний по 31 виду спорта, а также принимала церемонию открытия.
Он сообщил, что регион готов и впредь принимать непосредственное участие в подготовке и проведении спартакиады.