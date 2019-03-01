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Российский футболист Дмитрий Сычев провел мастер-класс в Пензе

14:55 | 01.03.2019 | Спорт

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Пенза, 1 марта 2019. PenzaNews. Российский футболист, нападающий, бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года и обладатель ряда других титулов Дмитрий Сычев, который также известен по одной из главных ролей в фильме «Тренер», поделился секретами мастерства с юными спортсменами в ходе визита в Пензу, куда он прибыл для участия в товарищеском хоккейном матче в составе команды звезд «КомАр».

Российский футболист Дмитрий Сычев провел мастер-класс в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Занятие прошло в физкультурно-оздоровительном комплексе «Спутник» на улице Попова.

«Хочется своим примером показать детям, чего можно достичь и как нужно работать», — пояснил Дмитрий Сычев журналистам основную цель мастер-класса.

Он отметил, что возможность учиться у профессионалов является самой большой ценностью для спортсмена.

Дмитрий Сычев сообщил также, что основной акцент в ходе занятия решил сделать на азах, потому что техника и любовь к мячу — это, по его словам, главное.

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По мнению тренера пензенской команды «Зенит-2005» Виктора Юдина, общение с именитым спортсменом станет еще одним стимулом для юных футболистов совершенствовать свое мастерство.

«Немаловажно, что в моей команде много детей, которые болеют за «Спартак», а лучшие годы его карьеры именно там и прошли», — сказал наставник в беседе с корреспондентом ИА «PenzaNews».

Он добавил, что такие мастер-классы помогают привлечь внимание к футболу в условиях растущей конкуренции в спорте.

«Футбол не просто так считается спортом №1. Хотелось бы, чтобы побольше было футболистов у нас», — отметил Виктор Юдин.

В свою очередь пресс-атташе футбольного клуба «Зенит» Николай Шумилин обратил внимание на то, что пензенским начинающим спортсменам чрезвычайно интересно пообщаться с Дмитрием Сычевым, поскольку он разносторонний и талантливый человек.

«Все вы должны знать, что если бы не Сычев, мы никогда бы не были на Евро. […] Ребята, помните, забил Андорре кто? Дима Сычев! Если бы не Дима, мы пролетели бы на Евро мимо», — сказал Николай Шумилин.

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