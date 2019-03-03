Пензенская студентка завоевала «серебро» Универсиады в Красноярске Спорт

Красноярск, 3 марта 2019. PenzaNews. Студентка Пензенского государственного университета Екатерина Смирнова завоевала серебряную медаль XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске в индивидуальной гонке на 5 км классическим стилем в воскресенье, 3 марта.

Фото: пресс-служба дирекции зимней Универсиады–2019

Она показала результат 14 минут 52,3 секунды, на 3,7 секунды отстав от лидера — Алисы Жамбаловой. Третье место в этой дисциплине также заняла россиянка — Яна Кирпиченко.

Тренер ПГУ, доцент кафедры «Циклические виды спорта» Александр Лутков отметил, что доволен результатом пензенской лыжницы.

«По ходу гонки она лидировала, но Алиса Жамбалова имела возможность ориентироваться по времени [Екатерины] Смирновой, так как стартовала после нее, и прибавить на финише», — сказал он.

Александр Лутков уточнил, что Екатерина Смирнова находится в боевом настроении и готова к выступлению в следующих гонках, сообщается в официальной группе вуза в социальной сети «ВКонтакте».

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Универсиада — спортивные соревнования среди студентов из разных стран, проводимые под эгидой Международной федерации студенческого спорта (FISU). В отличие от четырехлетнего олимпийского цикла, эти состязания проводятся каждые два года.

К участию в них допускаются студенты в возрасте от 17 до 25 лет и выпускники, получившие академическую степень или диплом в год, предшествующий соревнованиям.

XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года в Красноярске проходит со 2 по 12 марта.

Спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта — биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании на коньках, фристайле, хоккее с шайбой и мячом, шорт-треке.