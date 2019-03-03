Футболистки пензенской «Лагуны-УОР» забили девять голов за один матч Спорт

Пенза, 3 марта 2019. PenzaNews. Пензенская «Лагуна-УОР» одержала победу со счетом 9:0 над клубом «Сибирячка-Атлант» из Тюмени в первом матче четвертьфинала чемпионата России по мини-футболу среди женских команд, который состоялся в физкультурно-оздоровительном комплексе «Спутник».

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Уже на первых минутах встречи гостьи получили три шанса для взятия ворот Марии Сурниной, однако ни одного из них реализовать не сумели.

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Хозяйки площадки быстро пришли в себя и на восьмой минуте Ирина Родькина и Мария Крупина забили два гола. Вскоре мяч в ворота соперниц забросила Александра Чернова. В конце игрового отрезка отличилась Мария Самойлова.

Во втором тайме первое очко заработала Екатерина Енина. На 35-й минуте мяч отскочил от Александры Мартыновой, а затем Юлия Нелюбова забила свой первый гол в сезоне.

Точку в матче поставила Мария Крупина, оформившая хет-трик.

16 марта «Сибирячка-Атлант» попытается взять над пензенским клубом реванш на своем поле. По итогам этой встречи определится участник полуфинала чемпионата России по мини-футболу.