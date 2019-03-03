Пензенская лыжница не ожидала медали в гонке на 5 км на Универсиаде Спорт

Пенза, 3 марта 2019. PenzaNews. Студентка Пензенского государственного университета Екатерина Смирнова не ожидала, что завоюет серебряную медаль XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске в индивидуальной гонке на 5 км классическим стилем.

Фото: пресс-служба дирекции зимней Универсиады–2019

«Я не ожидала сегодня подиума! Очень рада! Атмосфера здесь хорошая, позитивная, трасса отличная», — прокомментировала она итоги забега в воскресенье, 3 марта.

Пензенская спортсменка отметила, что рассчитывает на высокие результаты в других дисциплинах.

Читайте также

Пензенская студентка завоевала «серебро» Универсиады в Красноярске

«Завтра будет гонка преследования, а еще я побегу масс-старт — это как раз моя дистанция», — цитирует Екатерину Смирнову пресс-служба дирекции зимней Универсиады–2019.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Екатерина Смирнова пришла второй в индивидуальной гонке на 5 км классическим стилем. Она показала результат 14 минут 52,3 секунды.

Таким образом, Екатерина Самойлова на 3,7 секунды отстала от представительницы Бурятского государственного университета Алисы Жамбаловой и на 0,1 секунды обогнала Яну Кирпиченко из Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма.