В Пензе утвержден календарь областных соревнований по автоспорту Спорт

Пенза, 4 марта 2019. PenzaNews. Президент федерации автомобильного спорта Пензенской области Александр Цыганов утвердил календарный план соревнований на 2019 год.

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Согласно документу, все соревнования по автокроссу будут проходить в Нижнеломовском районе.

Чемпионат Пензенской области в классах «Супер 1600», «Д2-классика» и «Д2Н», а также I этап регионального первенства в классе «Д2-юниор» состоятся 18–19 мая. Кубок Пензенской области и II этап первенства в тех же категориях будут организованы 7 и 8 сентября.

I этап кубка региона по трофи-рейду в классах «Абсолютный», «ТР1», «ТР2» и «ТР3» пройдет в Саловке Пензенского района 20–21 апреля. Чемпионат в тех же категориях этой дисциплины состоится в Городищенском районе 5 октября.

Кроме того, 27 октября в областном центре пройдет открытый кубок Пензы по автомногоборью.