EN
09:06:28 Понедельник, 4 марта
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе утвержден календарь областных соревнований по автоспорту

08:32 | 04.03.2019 | Спорт

Печать

Пенза, 4 марта 2019. PenzaNews. Президент федерации автомобильного спорта Пензенской области Александр Цыганов утвердил календарный план соревнований на 2019 год.

В Пензе утвержден календарь областных соревнований по автоспорту. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно документу, все соревнования по автокроссу будут проходить в Нижнеломовском районе.

Чемпионат Пензенской области в классах «Супер 1600», «Д2-классика» и «Д2Н», а также I этап регионального первенства в классе «Д2-юниор» состоятся 18–19 мая. Кубок Пензенской области и II этап первенства в тех же категориях будут организованы 7 и 8 сентября.

I этап кубка региона по трофи-рейду в классах «Абсолютный», «ТР1», «ТР2» и «ТР3» пройдет в Саловке Пензенского района 20–21 апреля. Чемпионат в тех же категориях этой дисциплины состоится в Городищенском районе 5 октября.

Кроме того, 27 октября в областном центре пройдет открытый кубок Пензы по автомногоборью.

Загрузка...
Читайте также
В Лунинском районе 18-летняя девушка предстанет перед судом за смерть женщины Переизбран старейший имам Пензенской области
Житель Заречного стал жертвой мошенничества при покупке игровой приставки Пензенская лыжница не ожидала медали в гонке на 5 км на Универсиаде
Пензенский митрополит возглавил литургию в Кижеватово Футболистки пензенской «Лагуны-УОР» забили девять голов за один матч
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама