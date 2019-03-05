EN
16:18:49 Вторник, 5 марта
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Заявленные на Кубок мира гимнасты выступят на ЧР в Пензе — Родионенко

15:49 | 05.03.2019 | Спорт

Печать

Пенза, 5 марта 2019. PenzaNews. Заявленные на Кубок мира гимнасты выступят на чемпионате России, который пройдет в Пензе с 6 по 10 марта, несмотря на минимальный перерыв между двумя важными стартами. Об этом сообщил главный тренер сборных команд РФ по спортивной гимнастике Андрей Родионенко.

Заявленные на Кубок мира гимнасты выступят на ЧР в Пензе — Родионенко. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Они будут выступать все здесь. […] Уже 12-го отъезд: мы только приезжаем [из Пензы] в Москву и сразу выезжаем [на Кубок мира]», — сказал он журналистам в ходе открытой тренировки двукратной олимпийской чемпионки Алии Мустафиной во дворце спорта «Буртасы» в Пензе во вторник, 5 марта.

Читайте также

ЧР в Пензе станет этапом отбора гимнастов на Олимпиаду — Родионенко

Комментируя информацию о том, что Алия Мустафина могла пропустить чемпионат России в Пензе, он отметил, что решение об участии зависело от самой гимнастки.

«План такой: если она сможет, пусть выступает. […] Эти старты дают возможность себя где-то проявить и [получить] дополнительный опыт. При всем том, что она человек довольно опытный, она начала сейчас новую жизнь в спорте [после рождения ребенка в 2017 году], поэтому ей, наверное, такой опыт тоже необходим уже. Она в другом статусе, в другом возрасте и в другом уровне подготовки», — пояснил тренер.

Загрузка...
Читайте также
Прокуратура выявила нарушение при проведении конкурса на право аренды котельной под Пензой В Пензе со счета пенсионерки похитили деньги после звонка «сотрудника банка»
Под Пензой будут судить мужчину и его несовершеннолетнюю супругу Двое пензенцев получили статус региональных наставников детских технопарков
В Пензе обновят таблички с названиями остановок В Пензе 11–15 марта будет организована горячая линия по вопросам невыплаты зарплаты
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама