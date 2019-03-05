Заявленные на Кубок мира гимнасты выступят на ЧР в Пензе — Родионенко Спорт

Пенза, 5 марта 2019. PenzaNews. Заявленные на Кубок мира гимнасты выступят на чемпионате России, который пройдет в Пензе с 6 по 10 марта, несмотря на минимальный перерыв между двумя важными стартами. Об этом сообщил главный тренер сборных команд РФ по спортивной гимнастике Андрей Родионенко.

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«Они будут выступать все здесь. […] Уже 12-го отъезд: мы только приезжаем [из Пензы] в Москву и сразу выезжаем [на Кубок мира]», — сказал он журналистам в ходе открытой тренировки двукратной олимпийской чемпионки Алии Мустафиной во дворце спорта «Буртасы» в Пензе во вторник, 5 марта.

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Комментируя информацию о том, что Алия Мустафина могла пропустить чемпионат России в Пензе, он отметил, что решение об участии зависело от самой гимнастки.

«План такой: если она сможет, пусть выступает. […] Эти старты дают возможность себя где-то проявить и [получить] дополнительный опыт. При всем том, что она человек довольно опытный, она начала сейчас новую жизнь в спорте [после рождения ребенка в 2017 году], поэтому ей, наверное, такой опыт тоже необходим уже. Она в другом статусе, в другом возрасте и в другом уровне подготовки», — пояснил тренер.