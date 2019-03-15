Команда ПГУ стала обладателем кубка губернатора по хоккею Спорт

Пенза, 15 марта 2019. PenzaNews. Команда Пензенского государственного университета победила со счетом 6:2 сборную университета архитектуры и строительства в матче за кубок губернатора, состоявшемся на льду спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена» в минувший четверг, 14 марта.

Фото: Pnzreg.ru

Главный трофей представителю команды ПГУ вручил глава региона Иван Белозерцев.

Он также предложил победителям студенческого турнира в ближайшее время сыграть товарищеский матч с ветеранской сборной профессионального хоккея Пензенской области.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews» в областном турнире по хоккею среди вузов региона приняли участие пять команд.

По результатам сыгранных матчей Пензенский государственный университет и Пензенский государственный университет архитектуры и строительства набрали одинаковое количество очков, однако по дополнительным показателям первое место заняла команда ПГУ.

В результате было решено сыграть еще один матч, чтобы выявить безоговорочного победителя, и вручить ему кубок губернатора.