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Команда ПГУ стала обладателем кубка губернатора по хоккею

08:48 | 15.03.2019 | Спорт

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Пенза, 15 марта 2019. PenzaNews. Команда Пензенского государственного университета победила со счетом 6:2 сборную университета архитектуры и строительства в матче за кубок губернатора, состоявшемся на льду спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена» в минувший четверг, 14 марта.

Команда ПГУ стала обладателем кубка губернатора по хоккею

Фото: Pnzreg.ru

Главный трофей представителю команды ПГУ вручил глава региона Иван Белозерцев.

Он также предложил победителям студенческого турнира в ближайшее время сыграть товарищеский матч с ветеранской сборной профессионального хоккея Пензенской области.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews» в областном турнире по хоккею среди вузов региона приняли участие пять команд.

По результатам сыгранных матчей Пензенский государственный университет и Пензенский государственный университет архитектуры и строительства набрали одинаковое количество очков, однако по дополнительным показателям первое место заняла команда ПГУ.

В результате было решено сыграть еще один матч, чтобы выявить безоговорочного победителя, и вручить ему кубок губернатора.

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