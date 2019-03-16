В Пензе пройдут соревнования по спортивному туризму на средствах передвижения Спорт

Пенза, 16 марта 2019. PenzaNews. Областные соревнования по спортивному туризму на средствах передвижения среди учащихся пройдут на базе пензенского колледжа информационных и промышленных технологий в предстоящее воскресенье, 17 марта.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Организация состязаний возложена на областную станцию юных туристов.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в администрации учреждения, спортсменам предстоит соревноваться на личной тактико-технической велосипедной дистанции, которая будет включать в себя прохождение в определенной последовательности набора технических элементов, в числе которых «Круг», «Кольцо», «Ворота», «Восьмерка», «Змейка» и «Стоп-линия».

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Эти старты будут являться этапом отбора спортсменов для участия в окружном лагере «Туриада-2019».

На соревнованиях по спортивному туризму на средствах передвижения проверяются физическая и техническая подготовленность участников к выходу на маршруты различной сложности. Этот вид обычно вызывает большой интерес зрителей благодаря компактной дистанции и несложным правилам.

Упражнения выполняются спортсменами, не сходя с велосипеда в пределах разметки либо ограничительных фигур, стоек или шнуров. При этом требуется пройти полностью траекторию каждой фигуры.

Применяемые на соревнованиях упражнения взяты из реальных ситуаций, связанных с ездой на велосипеде по дорогам с различным покрытием или по пересеченной местности.