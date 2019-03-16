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В Пензе пройдут соревнования по спортивному туризму на средствах передвижения

10:30 | 16.03.2019 | Спорт

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Пенза, 16 марта 2019. PenzaNews. Областные соревнования по спортивному туризму на средствах передвижения среди учащихся пройдут на базе пензенского колледжа информационных и промышленных технологий в предстоящее воскресенье, 17 марта.

В Пензе пройдут соревнования по спортивному туризму на средствах передвижения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Организация состязаний возложена на областную станцию юных туристов.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в администрации учреждения, спортсменам предстоит соревноваться на личной тактико-технической велосипедной дистанции, которая будет включать в себя прохождение в определенной последовательности набора технических элементов, в числе которых «Круг», «Кольцо», «Ворота», «Восьмерка», «Змейка» и «Стоп-линия».

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Эти старты будут являться этапом отбора спортсменов для участия в окружном лагере «Туриада-2019».

На соревнованиях по спортивному туризму на средствах передвижения проверяются физическая и техническая подготовленность участников к выходу на маршруты различной сложности. Этот вид обычно вызывает большой интерес зрителей благодаря компактной дистанции и несложным правилам.

Упражнения выполняются спортсменами, не сходя с велосипеда в пределах разметки либо ограничительных фигур, стоек или шнуров. При этом требуется пройти полностью траекторию каждой фигуры.

Применяемые на соревнованиях упражнения взяты из реальных ситуаций, связанных с ездой на велосипеде по дорогам с различным покрытием или по пересеченной местности.

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