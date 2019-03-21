В Пензе 22 марта пройдет семинар по скандинавской ходьбе
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Пенза, 21 марта 2019. PenzaNews. Семинар, посвященный развитию скандинавской ходьбы в регионе, пройдет во дворце единоборств «Воейков» в Пензе в предстоящую пятницу, 22 марта.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Как сообщает пресс-служба областного Минспорта, регистрация участников начнется в 10.00, а программа мероприятия рассчитана до 15.00.
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Посетителей ждут мастер-классы от главного методиста движения «Содружество» Виктора Полюхина и от инструкторов центра лечения спины.
Кроме того, собравшиеся обсудят накопленный опыт по продвижению скандинавской ходьбы в Пензенской области.
Также запланирован круглый стол на тему организации физкультурно- спортивной работы с людьми среднего и старшего возраста.
Помимо этого, предусмотрены экскурсии по музею спорта Пензенской области.