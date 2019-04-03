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Хабиб Нурмагомедов приедет в Пензу на турнир по MMA

14:44 | 03.04.2019 | Спорт

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Пенза, 3 апреля 2019. PenzaNews. Российский боец Хабиб Нурмагомедов, выступающий под эгидой американской спортивной организации Ultimate Fighting Championship (UFC), станет специальным гостем профессионального турнира по смешанным боевым единоборствам (Mixed Martial Arts, MMA) серии GR Fight, который состоится в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» в Пензе в пятницу, 3 мая. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил пресс-атташе турнира Олег Машин.

Хабиб Нурмагомедов приедет в Пензу на турнир по MMA. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, гостями соревнований также станут действующие бойцы UFC Зубайра Тухугов, Ислам Махачев и мастер спорта СССР по вольной борьбе, заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов.

«Публику ожидают по меньшей мере 12 профессиональных поединков по правилам ММА», — пояснил собеседник агентства.

Олег Машин уточнил, что в ходе турнира сразятся известные российские бойцы Шамиль Завуров, Ринат Фахретдинов и Максим Буторин, а также молодые спортсмены из Пензы — Артем Манышев, Хасан Эсмурзиев и Олег Петеримов.

«Проведение мероприятия ляжет на плечи самого знаменитого ринг-анонсера России Александра Загорского», — отметил пресс-атташе.

Он добавил, что Абдулманап Нурмагомедов в рамках визита в Пензенскую область планирует провести мастер-класс на базе академии «Fight Nights» в спортивно-развлекательном комплексе «Город развлечений» в микрорайоне «Город Спутник».

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