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Пенза примет чемпионат России по плаванию среди глухих

09:08 | 11.04.2019 | Спорт

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Пенза, 11 апреля 2019. PenzaNews. Чемпионат и первенство России по плаванию (спорт глухих) состоятся во дворце водного спорта «Сура» в Пензе с 15 по 21 апреля.

Пенза примет чемпионат России по плаванию среди глухих. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте спортшколы олимпийского резерва водных видов спорта, в соревнованиях примут участие представители 34 регионов.

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Помимо пензенских спортсменов, за победу будут бороться пловцы из Москвы и Московской области, Татарстана, Башкортостана, Крыма, Приморского и Красноярского краев, Ханты-Мансийского автономного округа, Ульяновской, Челябинской, Новосибирской, Свердловской, Смоленской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Астраханской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Кемеровской, Нижегородской и Пермской областей.

Пензенскую область будут представлять воспитанники спортивно-адаптивной школы.

В составе сборной региона выступит многократная чемпионка XXIII Сурдлимпийских летних игр в Самсуне Ольга Ключникова.

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