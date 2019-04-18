Соревнования по мотокроссу памяти Бочкарева должны стать ярким событием — Кувайцев Спорт

Пенза, 18 апреля 2019. PenzaNews. Открытые городские лично-командные соревнования по мотокроссу, посвященные 70-летию со дня рождения бывшего губернатора Василия Бочкарева, скончавшегося в 2016 году, которые будут проводиться на кубок главы администрации Пензы на стадионе «Сура» в субботу, 27 апреля, должны стать зрелищным событием. Такое мнение выразил мэр Виктор Кувайцев.

Фото: Penza-gorod.ru

«Это событие должно стать массовым и зрелищным, учитывая что оно посвящено памяти человека, который возродил мотоциклетный спорт в нашем регионе. Обязательно в этот день должны присутствовать соратники Василия Кузьмича, ветераны этого движения», — подчеркнул он в ходе выездного совещания, проведенного на мотостадионе в минувшую среду, 17 апреля.

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Оценив состояние спортивной площадки, мэр поручил своему заместителю Владимиру Попкову взять под свой контроль благоустройство объекта.

В числе первоочередных задач были названы замена и покраска посадочных мест, а также взаимодействие с Куйбышевской железной дорогой по поводу уборки мусора и веток с полосы отвода.

«По пути следования к стадиону надо провести ямочный ремонт дороги и рекомендовать расположенным здесь предприятиям навести чистоту на прилегающих территориях», — сказал Виктор Кувайцев.

Кроме того, глава администрации Пензы поставил задачу убрать мусор с поверхности воды вдоль берега реки Суры, организовать выездную торговлю и запоминающуюся программу мероприятия, сообщает пресс-служба мэрии.