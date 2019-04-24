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Пензенская «Лагуна-УОР» поедет на «Финал четырех» в Тюмень

09:16 | 24.04.2019 | Спорт

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Пенза, 24 апреля 2019. PenzaNews. Пензенская «Лагуна-УОР», получившая в феврале путевку в «Финал четырех» впервые после двухлетнего перерыва, поборется за Кубок России по мини-футболу среди женских команд сезона 2018–2019 годов в Тюмени.

Пензенская «Лагуна-УОР» поедет на «Финал четырех» в Тюмень. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

17 мая состоится два полуфинальных матча, 18 мая — игры за третье место и финал.

Как сообщает пресс-служба клуба, пока известны только три команды, которые оспорят право на трофей. Это «Лагуна-УОР» из Пензы, действующий обладатель Кубка России «Аврора» из Санкт-Петербурга и «УрФУ» из Екатеринбурга.

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Последним участником станет победитель противостояния пары «Файтерс» и «Запсибколледж». Матчи за вакантное место в «Финале четырех» пройдут 11 и 12 мая.

Полуфинальные пары будут определены по результатам жеребьевки, которая состоится тогда, когда станут известны все участники финального этапа.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», пензенская «Лагуна-УОР» прошла в «Финал четырех» Кубка России, победив во во втором матче четвертьфинала со счетом 2:1 «МосПолитех».

Место финальных встреч до настоящего времени оставалось неизвестным.

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