Пензенская «Юность» получит 1 млн. рублей в награду за победу в ЧР Спорт

Пенза, 25 апреля 2019. PenzaNews. Пензенский клуб «Юность», который стал лучшим по итогам чемпионата России по баскетболу среди женских команд Суперлиги второго дивизиона сезона 2018–2019 годов, получит в награду 1 млн. рублей. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Фото: Pnzreg.ru

«Мне очень приятно вас поздравлять сегодня с тем, что наша женская команда стала чемпионом России по баскетболу второго дивизиона Суперлиги, это большое достижение. Это прекрасный пример для начинающих спортсменов. Нужно поощрить вас за победу. Думаю, удастся изыскать средства из внебюджетных источников и перечислить клубу 1 млн. рублей, который «Юность» сможет направить на дальнейшее развитие», — сказал глава региона Иван Белозерцев в ходе встречи с игроками и тренерами баскетбольного клуба, которая состоялась в губернаторском доме в четверг, 25 апреля.

Он также пообещал посетить один из следующих матчей.

«К сожалению, у меня пока ни разу не получилось прийти к вам на игру, но я обязательно это сделаю, обязательно приду за вас болеть», — добавил Иван Белозерцев.

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Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, по просьбе команды губернатор поручил главе регионального Минспорта Григорию Кабельскому изучить вопрос о возможности перехода «Юности» в первый дивизион Суперлиги.

Он также распорядился подготовить предложения по увеличению финансирования клуба, которое бы давало возможность активнее вести селекционную работу и привлекать новых игроков.

Кроме того, в ходе встречи главный тренер БК «Юность» Дмитрий Нестеровский был удостоен почетной грамоты губернатора, а игрокам вручены благодарности главы региона, цветы, памятные подарки и путевки в санаторий «Надежда» на 10-дневный восстановительный курс.

В свою очередь чемпионки России подарили Ивану Белозерцеву баскетбольный мяч со своими автографами, который губернатор передал в экспозицию музея Пензенской области.