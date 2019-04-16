Баскетболистки пензенской «Юности» стали чемпионками России Спорт

Пенза, 16 апреля 2019. PenzaNews. Пензенский клуб «Юность» стал лучшим по итогам чемпионата России по баскетболу среди женских команд Суперлиги второго дивизиона сезона 2018–2019 годов.

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После двух побед в «Финале четырех» — над «Надеждой-2» со счетом 77:61 и БК «Черные медведи-политех» с результатом 52:51 — подопечные Дмитрия Нестеровского в Санкт-Петербурге встретились с дублем ногинского «Спартака-2».

Начало игры осталось за представительницам «Спартака-2» — 10:14. Еще на три очка они увеличили отрыв во второй четверти — 19:26.

Перерыв пошел пензенским баскетболисткам на пользу. Они нашли в себе силы, чтобы в очередной раз переломить ход матча. Девушки отыграли четыре очка в третьем отрезке встречи и догнали соперниц в середине четвертого.

Концовка игры выдалась нервной, но «Юность» не упустила победу — 54:50.

Таким образом, команда, успешно проведя три матча, завоевала золотые медали соревнований.

Как сообщает пресс-служба БК «Юность», последний раз награды высшей пробы команда из Пензы выигрывала в сезоне 2001–2002 годов, когда она выступала в Высшей лиге под названием «Спартак-Педуниверситет».