Пензенский турклуб «Меридиан» отметит 20-летие слетом выпускников Спорт

Пенза, 26 апреля 2019. PenzaNews. Слет выпускников клуба водного туризма «Меридиан», действующего на базе пензенской областной станции юных туристов, пройдет на реке Пензятке в сентябре в честь 20-летия объединения.

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«Это юбилейный год. Будем отмечать дату большим слетом наших выпускников, участников, воспитанников и проводить соревнования по водному туризму. Это будет в сентябре на реке Пензятке. Число [участников] пока не определено. Когда мы отмечали 15-летие, нас было около 150 человек, но были не все выпускники», — сообщил ИА «PenzaNews» педагог станции юных туристов Александр Горин.

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Он пояснил, что зимой представители клуба тренируются в бассейне, а летом — на открытой бурной воде в районе ТЭЦ.

«Сейчас у нас занимаются примерно 75 человек», — сказал собеседник агентства, добавив, что возраст участников варьируется — от первоклассников до 21-летних спортсменов.

По словам Александра Горина, к тренировкам привлекаются в том числе родители.

«Отбора никакого нет. Берем всех желающих, обучаем и мальчиков, и девочек», — пояснил педагог.