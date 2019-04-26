В пензенском музее спорта могут появиться экспонаты, посвященные туризму и альпинизму Спорт

Пенза, 26 апреля 2019. PenzaNews. Коллекцию музея спорта Пензенской области, который был открыт на базе дворца единоборств «Воейков» в декабре 2018 года, планируется дополнить экспонатами, посвященными туризму и альпинизму. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила экскурсовод музея Лариса Калмыкова.

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«Экспозиция будет расширяться — пока не все виды спорта представлены. Есть мысль представить туризм и альпинизм, есть мысли по тематическим экскурсиям», — пояснила собеседница агентства в ходе выставки «Туризм, отдых и оздоровление» в киноконцертном зале «Пенза».

Лариса Калмыкова добавила, что будет продолжено сотрудничество с государственным музеем спорта в Москве, который на год предоставил коллекцию, посвященную футболу и всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне».

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По ее словам, эта часть экспонатов будет возвращена в ноябре–декабре, а взамен доставлена новая, но еще не решено какая именно.

«Пока идут переговоры об этом», — уточнила собеседница агентства.

Лариса Калмыкова добавила, что экскурсии по музею ориентированы на детей и подростков, но будут интересны и взрослым без ограничения по возрасту.

«У нас есть тематические мероприятия, помимо обзорной экскурсии, например, урок ГТО, тематическая экскурсия по истории футбола. Есть еще интерактивное мероприятие с элементами соревновательности для самых маленьких, даже для детского сада. Есть мероприятие, посвященное здоровому образу жизни «Дело табак», — пояснила экскурсовод.