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В Ахунах пройдут соревнования по спортивному ориентированию

13:54 | 29.04.2019 | Спорт

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Пенза, 29 апреля 2019. PenzaNews. Областные соревнования по спортивному ориентированию «Приз Победы» пройдут неподалеку от Пензенского государственного аграрного университета в микрорайоне Ахуны с 1 по 5 мая.

В Ахунах пройдут соревнования по спортивному ориентированию. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

К участию будут допущены представители Пензенской области и других регионов России в пяти возрастных группах — от 10 до 18 лет.

2 мая состоятся состязания в дисциплине «Кросс-спринт», 3 и 4 мая — «Кросс-классика». Победители и призеры в индивидуальных зачетах будут награждены грамотами по итогам первого дня и по сумме результатов второго и третьего дней.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в информационно-методическом отделе областной станции юных туристов, мероприятие нацелено на выявление сильнейших спортсменов и повышение мастерства участников.

Открытые областные соревнования по спортивному ориентированию «Приз Победы» проводятся с 2012 года.

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