Хабибу Нурмагомедову подарили квартиру в Пензенской области Спорт

Пенза, 3 мая 2019. PenzaNews. Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, прибывший в Пензенскую область для участия в профессиональном турнире по смешанным боевым единоборствам (Mixed Martial Arts, MMA) серии GR Fight в качестве почетного гостя, получил в подарок квартиру в микрорайоне «Город Спутник».

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Ключи от нее бойцу смешанных единоборств вручил первый заместитель генерального директора строительного холдинга «Термодом» Ильяс Ибрагимов в минувший четверг, 2 мая.

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Он рассказал Хабибу Нурмагомедову о том, что застройщик стремится создавать условия для занятий различными видами спорта.

В свою очередь спортсмен отметил, что лично убедился в этом, так как приезжает в «Спутник» уже не первый раз.

«Все не на словах, а на деле. […] Все условия. Мне нравится», — сказал боец.

Как сообщается на сайте компании «Термодом», подаренная квартира располагается в жилом комплексе «Лазурный». При этом сколько в ней комнат, не уточняется.