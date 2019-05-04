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Хабиб Нурмагомедов передал перчатку с автографом в пензенский музей спорта

13:55 | 04.05.2019 | Спорт

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Пенза, 4 мая 2019. PenzaNews. Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, который в качестве почетного гостя посетил состоявшийся накануне профессиональный турнир по смешанным боевым единоборствам (Mixed Martial Arts, MMA) серии GR Fight, передал перчатку со своим автографом в пензенский музей спорта.

Хабиб Нурмагомедов передал перчатку с автографом в пензенский музей спорта

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Фотографию будущего экспоната в своем микроблоге разместил губернатор Иван Белозерцев.

«Хабиб подарил в пензенский музей спорта перчатку со своим автографом», — написал он в «Твиттере».

В числе почетных гостей на турнире также присутствовали заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов, действующие бойцы UFC Зубайра Тухугов, Ислам Махачев и другие спортсмены.

Зрители увидели 13 поединков.

В двух главных Тагир Уланбеков из РФ одержал победу над украинцем Александром Подлесным, а россиянин Ринат Фахретдинов оказался сильнее, чем Альберто Перейра (Alberto Pereira) из Бразилии.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в ходе визита в Пензенскую область получил в подарок квартиру. Она располагается в жилом комплексе «Лазурный» на территории микрорайона «Город Спутник».

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