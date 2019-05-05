Музей спорта в Пензе получил в дар новые экспонаты Спорт

Пенза, 5 мая 2019. PenzaNews. Бывший председатель регионального совета добровольного спортивного общества «Урожай» Виктор Чеботкевич подарил музею спорта Пензенской области новые экспонаты.

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Все они связаны с деятельностью ДСО. В их числе значок и два флага, посвященных всероссийским сельским спортивным играм 1985 года.

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Для Виктора Чеботкевича, ветерана пензенского баскетбола, спортивного комментатора Евгения Андросова и члена Союза журналистов России Александра Еременко также была проведена экскурсия.

Они поделились своими воспоминаниями и совместно с руководством музея провели рабочее совещание по вопросу формирования общественного совета музея спорта Пензенской области.

В ходе деловой части встречи была достигнута договоренность об обмене информацией и архивными материалами для расширения музейной экспозиции и подготовки книги об истории и электронной энциклопедии пензенского спорта, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.