Пензенские дзюдоисты завоевали четыре медали в Саранске Спорт

Саранск, 6 мая 2019. PenzaNews. Спортсмены сборной Пензенской области завоевали четыре награды на соревнованиях II этапа летней спартакиады учащихся России по дзюдо, которые состоялись на татами спортивного комплекса «Олимп» в Саранске 4 и 5 мая.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» президент федерации дзюдо Пензенской области Эдуард Копылов, обладателями золотых медалей в своих весовых категориях стали Никита Учуев, Данила Козлов и Альфия Дашкина, бронзовым призером соревнований признан Никита Горбатов.

По его словам, на состязаниях были разыграны медали в 17 весовых категориях среди юношей и девушек.

«Борьбу за победу вели 186 спортсменов из 14 регионов Приволжского федерального округа: Башкортостана, Марий Эл, Удмуртии, Татарстана, Чувашии и Мордовии, Пермского края, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Ульяновской и Пензенской областей», — сказал собеседник агентства.