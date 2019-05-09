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В Пензе около 2 тыс. человек вышли на старт эстафеты в честь Дня Победы

17:13 | 09.05.2019 | Спорт

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Пенза, 9 мая 2019. PenzaNews. Около 2 тыс. человек, в том числе школьники, студенты, сотрудники организаций и предприятий Пензы, приняли участие в легкоатлетической эстафете, прошедшей 9 мая в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В Пензе около 2 тыс. человек вышли на старт эстафеты в честь Дня Победы

Фото: Penza-gorod.ru

Маршрут забега пролегал по улицам Карпинского и Коммунистической, проспекту Победы и состоял из 20 этапов — по 10 женских и мужских. Его протяженность составила 7,2 км.

Как сообщает пресс-служба мэрии, по итогам соревнований победители определены в пяти группах.

Среди команд общеобразовательных учреждений победили ученики лицея №29, второе и третье места соответственно заняли команды школы №68 и №12.

В категории колледжей лучшим признан социально-педагогический. В тройку призеров также вошли колледж транспортных технологий и колледж информационных и промышленных технологий.

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Среди смешанных команд вузов первые два места заняли представители Пензенского государственного университета. Кроме того, в тройку призеров вошли спортсмены Пензенского государственного университета архитектуры и строительства.

Команде ООО «Караван» не было равных среди организаций и предприятий города. Серебряными медалями награждены сотрудники АО «ПО «Электроприбор», бронзовыми — спортивного магазина «Декатлон».

Кроме того, выявлены победители среди команд спортивных клубов по интересам. Победили сотрудники ООО «Чистая вода», второе место заняли работники кондитерской фабрики «Ванюшкины сладости» и третье — фирмы «Торнадо».

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