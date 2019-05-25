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Пензенский «Локомотив» вышел в четвертьфинал кубка России по регби

11:21 | 25.05.2019 | Спорт

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Пенза, 25 мая 2019. PenzaNews. Пензенский «Локомотив» вышел в четвертьфинал кубка России по регби, одержав победу над московским клубом ЦСКА в результате выездной встречи, которая состоялась в минувшую пятницу, 24 мая.

Пензенский «Локомотив» вышел в четвертьфинал кубка России по регби. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Вначале ЦСКА уверенно сдерживал атаки «Локомотива», не позволяя перейти на свою половину поля. Несмотря на это, пензенская команда владела игровой инициативой.

На 15-й минуте одна из атак «Локомотива» была остановлена с нарушением правил, и Илья Демушкин открыл счет в матче, точно пробив по воротам — 0:3. Пять минут спустя он увеличил отрыв клуба, еще раз точно пробив штрафной.

Затем последовала многофазовая атака пензенской команды, которая завершилась попыткой в исполнении Игоря Снисаренко, но реализация была неточной — 0:11.

До конца первого тайма ЦСКА сумел ответить точным штрафным. Уже в добавленное время Илья Демушкин попытался увеличить отрыв со штрафного, но мяч попал в штангу.

Второй тайм начался с того, что хозяева поля забили дроп-гол, сократив отставание — 6:11. Пензенцы продолжили атаковать. На 48-й и 60-й минутах игроки «Локомотива» Дмитрий Сухин и Валерий Хлутков соответственно положили две попытки. Илья Демушкин был точен на реализациях. Так счет увеличился до 6:25.

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Спортсмены ЦСКА продолжили упорно сопротивляться и один из опасных моментов увенчался попыткой. Затем пензенский клуб продолжил набирать очки. До конца матча в зачетке хозяев побывали Игорь Снисаренко и Валерий Хлутков. Илья Демушкин успешно пробил реализации, установив окончательный счет матча 13:39.

Четвертьфиналы будут сыграны 28–29 июня. Соперник команды на этой стадии определится по результатам жеребьевки, сообщает пресс-служба регбийного клуба «Локомотив-Пенза».

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