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Пензенские спортсмены заняли второе место на первенстве России среди глухих

13:53 | 28.05.2019 | Спорт

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Хасавюрт, 28 мая 2019. PenzaNews. Сборная Пензенской области заняла второе общекомандное место на первенстве России по тхэквондо в спорте глухих, которое проходило в городе Хасавюрте в Дагестане.

Пензенские спортсмены заняли второе место на первенстве России среди глухих. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба администрации Хасавюрта, первое место заняли представители Дагестана, второе место — Краснодарского края.

По данным Минспорта Пензенской области, в личном первенстве отличилась воспитанница спортивно-адаптивной школы Яна Мухина, которая тренируется под руководством Натальи Грязновой.

Девушка провела два поединка, в которых одержала победу. Первый она завершила досрочно со счетом 20:0, а второй — в трех раундах со счетом 21:7. Яна Мухина стала обладательницей золотой медали состязаний.

Первенство России по тхэквондо в спорте глухих проходило в Дагестане с 24 по 27 мая.

Всего в соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из разных субъектов РФ.

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