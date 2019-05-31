Пензенская «Лагуна-УОР» получит 1 млн. рублей за победу в Кубке России Спорт

Пенза, 31 мая 2019. PenzaNews. Поощрение в размере 1 млн. рублей из внебюджетных источников будет направлено пензенскому клубу «Лагуна-УОР», который одержал седьмую победу в Кубке России по мини-футболу среди женских команд. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев в ходе встречи с командой, которая состоялась в пятницу, 31 мая.

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Он пояснил, что соответствующая договоренность достигнута с генеральным директором спонсора клуба ООО «Азия Цемент» Айнурой Кыпчакбаевой.

Глава региона рекомендовал разделить премию на всех членов клуба, в том числе на тренеров и персонал.

Затем президент МФК «Лагуна-УОР» Виталий Антонов озвучил несколько просьб, первой из которых была замена освещения в физкультурно-оздоровительном комплексе «Спутник».

«Мы бы просили, чтобы освещение у нас поменяли на светодиодное, потому что, я думаю, это не много будет затрат и для города будет не такая большая проблема», — сказал он.

Виталий Антонов пояснил также, что полы в ФОКе износились за 12 лет активной эксплуатации.

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«Хотелось бы, чтобы или ремонт на покрытии был какой-то или, может быть, под замену, потому что щели очень большие, полы деревянные. Самое страшное то, что ребенок или кто-то из нас при падении получит травму. […] В этом году по плану ремонт в этом ФОКе: стены решили покрасить, еще что-то. Если бы с полом что-то сделали, было бы супер, потому что нам нужно хорошее покрытие», — добавил он.

Президент клуба также обратил внимание на проблему с транспортом для выездов, потому что микроавтобус «Ford» рассчитан только на 16 человек и используется уже на протяжении 10 лет.

«Хотелось бы на перспективу попросить этот продать, другой как-то подкупить, чтобы мест на 25, небольшой тоже такой. У нас команда выезжает 20 человек на игру и кому-то надо ехать на поезде, кому-то на самолете лететь», — сказал Виталий Антонов.

Кроме того, он попросил купить раздвижные трибуны на 200–250 мест, чтобы все болельщики могли разместиться на домашних матчах команды.

Иван Белозерцев отметил, что все эти проблемы затратные, но их нужно решать.

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Глава региона поручил министру спорта Григорию Кабельскому, главе Минстроя Александру Гришаеву и мэру Виктору Кувайцеву провести в ФОКе выездное совещание и обсудить вопрос с полами.

«Если есть такие трибуны, давайте их закупим. […] Что касается автобуса, я обязательно посмотрю, как у нас будет по поступлению бюджета в этом году, если не в этом, то в I квартале 2020 автобус я вам подарю», — добавил он.

Кроме того, капитан «Лагуна-УОР» Ксения Олькова сказала, что команда остается без врача с тех пор как Александр Рощин скоропостижно скончался на 59 году жизни, и попросила решить проблему с медицинским обеспечением.

Губернатор заверил, что лучшие пензенские врачи будут оказывать помощь спортсменкам, а операции, которые не делают в Пензе, можно сделать по квоте.

В завершение встречи Ксения Олькова от лица команды вручила главе региона мяч с автографами игроков, медаль и шарф. Иван Белозерцев наградил почетными грамотами губернатора Виталия Антонова и вратаря команды Марию Сурнину, а остальных игроков, массажиста и пресс-атташе — благодарственными письмами.