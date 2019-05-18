«Лагуна-УОР» в седьмой раз стала победителем Кубка России по мини-футболу Спорт

Пенза, 19 мая 2019. PenzaNews. Пензенская «Лагуна-УОР» в седьмой раз стала победителем Кубка России по мини-футболу среди женских команд.

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В решающем матче, состоявшемся в Тюмени, ее соперником выступила «Аврора» из Санкт-Петербурга.

Первые минуты команды провели на высоких скоростях, но практически без моментов. Счет открыла защитник «Авроры» Елизавета Никитина.

Ответный гол пензенским футболисткам удалось забить лишь во втором тайме. На 28-й минуте встречи отличилась нападающий Мария Самойлова — 1:1.

Победителя пришлось выявлять в овертайме. Бомбардирская удача улыбнулась Марии Самойловой, которая поразила ворота «Авроры» с ближней дистанции — 2:1. В оставшееся время счет остался неизменным.

Как сообщает пресс-служба Ассоциации мини-футбола России, по итогам «Финала четырех» два игрока пензенского клуба вошли в число лучших — Мария Сурнина отмечена среди вратарей, Мария Самойлова — среди бомбардиров.

Лучшим игроком признана Елизавета Никитина из «Авроры», защитником — Залия Газимова из екатеринбургского «УрФУ», нападающим — Анастасия Гришкевич, представляющая тюменский «Запсибколледж».

Ранее пензенский женский мини-футбольный клуб «Лагуна-УОР» становился победителем Кубка России шесть раз — в сезоне 2008–2009, 2010–2011, 2011–2012, 2012–2013, 2013–2014 и 2014–2015 годов.