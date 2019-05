«Лагуна-УОР» в седьмой раз стала победителем Кубка России по мини-футболу

View this post on Instagram

Пензенский клуб в седьмой раз стал обладателем кубкового трофея. В решающем поединке в овертайме была обыграна "Аврора" из Санкт-Петербурга - 2:1! "Финал четырех" Кубка России. Итоговое положение команд 1. "Лагуна-УОР" (Пенза) 2. "Аврора" (Санкт-Петербург) 3. Запсибколледж (Тюмень) 4. УрФУ (Екатеринбург) По итогам "Финала четырёх" были определены и обладатели наград в пяти персональных номинациях. Индивидуальные награды "Финала четырёх" Кубка России: Лучший игрок: Елизавета Никитина ("Аврора", Санкт-Петербург) Лучший защитник: Залия Газимова (УрФУ, Екатеринбург) Лучший нападающий: Анастасия Гришкевич (Запсибколледж, Тюмень) Лучший вратарь: Мария Сурнина ("Лагуна-УОР", Пенза) Лучший бомбардир: Мария Самойлова ("Лагуна-УОР", Пенза)