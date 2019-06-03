В Пензе предложено провести матч КХЛ Спорт

Пенза, 3 июня 2019. PenzaNews. Министр физической культуры и спорта региона Григорий Кабельский предложил провести в Пензе один из матчей Континентальной хоккейной лиги, чемпионами которой в составе московского ЦСКА стали Сергей Андронов и Антон Слепышев.

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«У меня вот такое предложение: выйдите к своему руководству и предложите, чтобы один матч КХЛ сыграть на «Дизель-Арене», ЦСКА чтобы приехали. Вообще в прошлом году я пытался этот матч организовать у нас, ЦСКА, предположим, в целях популяризации сделать. Аншлаг обеспечен», — сказал он в ходе встречи в губернаторском доме с участием главы региона Ивана Белозерцева, пензенских чемпионов КХЛ и болельщиков в понедельник, 3 июня.

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На это Сергей Андронов заметил, что матчи играют только в городах, где представлены клубы Континентальной хоккейной лиги.

Глава региона предположил, что об этом нужно попросить президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка, но спортмен возразил, что этот вопрос скорее нужно адресовать председателю правления – президенту КХЛ Дмитрию Чернышенко.

«Надо с Третьяком переговорить, может быть, такая возможность есть для популяризации. Было бы здорово», — отметил Иван Белозерцев.