Белозерцев посоветовался с Андроновым и Слепышевым, как формировать состав «Дизеля» Спорт

Пенза, 3 июня 2019. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев посоветовался с воспитанниками пензенского хоккея Сергеем Андроновым и Антоном Слепышевым, какой стратегии придерживаться при формировании состава профессионального хоккейного клуба «Дизель».

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«В прошлом сезоне было принято решение мною в первую очередь, и, посоветовавшись и с болельщиками, и с министерством спорта, комплектование клуба «Дизель» сделали в большинстве своем из наших игроков молодежной сборной. Честно говоря, я полагал, что они в пятерке могли бы быть, как мне это представлялось, но провалили старт. […] Потом были очень яркие игры, самоотдача была очень высокая», — сказал глава региона в ходе встречи с чемпионами Континентальной хоккейной лиги с участием чиновников и болельщиков, которая состоялась в губернаторском доме в понедельник, 3 июня.

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Иван Белозерцев поинтересовался, эффективен ли, по мнению хоккеистов ЦСКА такой подход к формированию состава команды, или нужно больше приглашать перспективных игроков из других клубов.

Нападающий Сергей Андронов назвал этот путь «прекрасной идеей для развития пензенской хоккейной школы».

«Я думаю, это всегда хорошо, когда своя школа поставляет игроков в первую команду, команду мастеров. Это большой стимул для мальчишек, которые понимают, что у них есть будущее здесь, и они могут здесь расти как игроки, как личности. Если вопрос о задачах, кубках и что-то еще, то когда молодые ребята приходят в команду, им нужно будет какое-то время, чтобы адаптироваться под этот уровень игры и бороться с топовыми командами той же Высшей лиги», — сказал он.

После этого глава региона обозначил проблему оттока из Пензы перспективных молодых спортсменов. По его словам, «Дизель» покидают Глеб Носов, Данила Савунов и Сергей Сулев.

«Я это понимаю, потому что в другой команде, понятно, игрок будет расти, но я-то за пензенский хоккей, чтобы и здесь показывали, мы же их вырастили, [надо] чтобы отработали здесь. Понимаю, что их подтормозишь здесь, они там могут не реализоваться. Подумали-подумали, и решили, что надо дать ребятам дорогу: пусть идут, развиваются дальше. Не получится, могут вернуться», — отметил губернатор.

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Затем Антон Слепышев обратил внимание, что если и приглашать игроков из других регионов в «Дизель», то нужно, чтобы они были действительно выше по уровню, чем местные, а не примерно такими же.

В свою очередь директор пензенской специализированной детско-юношеской спортшколы олимпийского резерва по хоккею, руководитель спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена» Сергей Блохин отметил, что в основной состав следует перевести сильных игроков из молодежной команды, в частности, Наиля Кантеева, Александра Дудина, Кирилла Кокшина и Максима Чумакова.

По его мнению, они получат опыт и через год-два покажут достойный результат.

Иван Белозерцев пояснил, что услышал его мнение и пояснил, что решение остается за тренером клуба Алексеем Ваулиным.

В завершение встречи глава региона поблагодарил чемпионов за приезд и возможность для всех болельщиков увидеть кубок Гагарина в Пензе. Сергей Андронов и Антон Слепышев расписались на свитере ЦСКА и передали его в дар губернатору, а также пригласили его на игры клуба.