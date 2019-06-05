Пенза примет этап Спартакиады учащихся России по спортивной гимнастике Спорт

Пенза, 5 июня 2019. PenzaNews. Второй этап летней Спартакиады учащихся России по спортивной гимнастике состоится во дворце спорта «Буртасы» в Пензе с 6 по 8 июня.

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Он является отборочным к финальным соревнованиям, которые пройдут там же с 1 по 8 июля.

В состязаниях примут участие гимнасты Приволжского федерального округа. В состав команды от каждого региона войдут по четыре юноши и девушки. К участию допускаются гимнасты 2006–2007 и гимнастки 2007–2008.

В команду Пензенской области у девушек вошли воспитанницы центра спортивной подготовки региона Екатерина Кутель и Полина Семочкина, а также две гимнастки кузнецкой школы Кристина Сидякина и Валерия Вахляева.

Состав команды юношей на данный момент окончательно не определен — за место в команде борются пять человек — Артем Царев, Даниил Кондаков, Артем Рымарь, Максим Шилкин и Глеб Баринов, сообщается на сайте ЦСП.